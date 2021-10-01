Онлайн трансляции
Воскресенье 03 октября

13:30  ru Болонья - Лацио 14:00  ru Верес - Александрия 14:00  ru Уфа - Урал 14:00  ru Ренн - ПСЖ
15:00  ru Эльче - Сельта 15:30  ru Аякс - Утрехт 16:00  ru Сампдория - Удинезе 16:00  ru Верона - Специя
16:00  ru Монако - Бордо 16:00  ru Лорьян - Клермон 16:00  ru Анже - Метц 16:00  ru Нант - Труа
16:00  ru Тоттенхэм - Астон Вилла 16:00  ru Вест Хэм - Брентфорд 16:00  ru Кристал Пэлас - Лестер 16:30  ru Майнц - Унион
16:30  ru Зенит - Сочи 17:00  ru Металлист 1925 - Минай 17:00  ru Заря - Десна 17:15  ru Эспаньол - Реал Мадрид
18:00  ru Лилль - Марсель 18:30  ru Ливерпуль - Манчестер Сити 18:30  ru Бавария - Айнтрахт 19:00  ru Рома - Эмполи
19:00  ru Ахмат - Спартак 19:00  ru Локомотив - Ростов 19:00  ru Фиорентина - Наполи 19:30  ru Хетафе - Реал Сосьедад
19:30  ru Динамо Киев - Шахтёр 19:30  ru Вильярреал - Бетис 20:00  ru Бенфика - Портимоненсе 20:30  ru Арминия - Байер
21:30  ru ПСВ - Спарта 21:45  ru Аталанта - Милан 21:45  ru Сент-Этьен - Лион 22:00  ru Гранада - Севилья
Свернуть список

Арминия - Байер 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
3 Октября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
АрминияБайер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Байер, которое состоится 03 октября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
14.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Байер1 : 2Арминия
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Арминия1 : 2Байер
24.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Арминия0 : 2Байер
08.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 31 Байер2 : 2Арминия
22.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 14 Арминия2 : 1Байер
16.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 29 Арминия1 : 0Байер
03.11.2007 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер4 : 0Арминия
06.05.2007 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер1 : 2Арминия
02.12.2006 Германия - Бундеслига Тур 15 Арминия0 : 0Байер

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close