Арминия - Байер 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
3 Октября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Байер, которое состоится 03 октября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 2
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 2
|24.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|08.05.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 2
|22.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|16.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 0
|03.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 0
|06.05.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 2
|02.12.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 0