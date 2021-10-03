Ренн - ПСЖ 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
3 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - ПСЖ, которое состоится 03 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|07.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 0
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 1
|03.08.2019
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|27.04.2019
|Кубок Франции
|Финал
|2 : 2 6 : 5
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|4 : 1
|23.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 3
|12.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 2
|30.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 3
|07.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 6