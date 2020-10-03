Лорьян - Клермон 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Клермон, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|15.02.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 25
|0 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 7
|0 : 2
|22.02.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 26
|0 : 1
|21.09.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 8
|0 : 0
|19.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 22
|1 : 1
|18.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 4
|0 : 2