Бенфика - Портимоненсе 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
3 Октября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Примейра, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Портимоненсе, которое состоится 03 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|1 : 5
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 1
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|2 : 2
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 0
|04.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|5 : 1
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 0
|10.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 3
|20.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 2
|08.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 1