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Венесуэла - Бразилия 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900
8 Октября 2021, Пятница. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Кевин Ортега (Перу)
ВенесуэлаБразилия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Бразилия, которое состоится 08 октября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венесуэла. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Бразилия
Главные тренеры
Венесуэла Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
14.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 1 Бразилия3 : 0Венесуэла
14.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Бразилия1 : 0Венесуэла
19.06.2019 Кубок Америки Группа A. Тур 2 Бразилия0 : 0Венесуэла
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 10 Венесуэла0 : 2Бразилия
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 2 Бразилия3 : 1Венесуэла
22.06.2015 Кубок Америки Группа C Бразилия2 : 1Венесуэла
03.07.2011 Кубок Америки Группа B. Тур 1 Бразилия0 : 0Венесуэла
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Бразилия0 : 0Венесуэла
12.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Венесуэла0 : 4Бразилия

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