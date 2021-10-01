Венесуэла - Бразилия 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900
8 Октября 2021, Пятница. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Кевин Ортега (Перу)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Бразилия, которое состоится 08 октября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венесуэла. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Бразилия
Главные тренеры
|Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
|Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
|14.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 1
|3 : 0
|14.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|1 : 0
|19.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 2
|0 : 0
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 10
|0 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 2
|3 : 1
|22.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|2 : 1
|03.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|0 : 0
|12.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|0 : 4