Германия - Румыния 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Румыния, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Румыния
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Мирел Рэдой
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 2
|0 : 1