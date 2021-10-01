Испания - Франция 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, Финал
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Франция, которое состоится 10 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2021/22, Финал, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Франция
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Дидье Дешам
История личных встреч
|28.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 6
|0 : 1
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 4
|1 : 1
|23.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2010
|0 : 2
|27.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги наций: Испания — Франция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.