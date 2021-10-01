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Испания - Франция 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, Финал
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
ИспанияФранция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Франция, которое состоится 10 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2021/22, Финал, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Франция
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
28.03.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция0 : 2Испания
04.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Франция1 : 0Испания
27.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 6 Франция0 : 1Испания
16.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 4 Испания1 : 1Франция
23.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд 1/4 финала Испания2 : 0Франция
03.03.2010 Товарищеские матчи (сборные) Март 2010 Франция0 : 2Испания
27.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд 1/8 финала Испания1 : 3Франция
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги наций: Испания — Франция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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