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Хорватия - Словакия 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Градски (Осиек, Хорватия), вместимость: 18856
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
ХорватияСловакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Словакия, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Хорватия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Словакия
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 5 Словакия0 : 1Хорватия
16.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. Тур 9 Хорватия3 : 1Словакия
06.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. Тур 5 Словакия0 : 4Хорватия
11.08.2010 Товарищеские матчи (сборные) Август 2010 Словакия1 : 1Хорватия

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