Хорватия - Словакия 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Градски (Осиек, Хорватия), вместимость: 18856
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Словакия, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Хорватия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Словакия
Главные тренеры
|Златко Далич
|Штефан Таркович
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 5
|0 : 1
|16.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. Тур 9
|3 : 1
|06.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. Тур 5
|0 : 4
|11.08.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2010
|1 : 1