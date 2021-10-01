Свернуть список

Швеция - Греция 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
ШвецияГреция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Греция, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Швеция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Греция
Главные тренеры
Швеция Янне Андерссон
Нидерланды Джон ван'т Схип
История личных встреч
08.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 6 Греция2 : 1Швеция
10.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа D. Тур 1 Греция0 : 2Швеция

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close