Свернуть список

Краснодар - Уфа 17 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
КраснодарУфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Уфа, которое состоится 17 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 0Уфа
09.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Уфа0 : 3Краснодар
01.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Краснодар2 : 0Уфа
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Уфа2 : 3Краснодар
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 1Уфа
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Уфа0 : 1Краснодар
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар0 : 1Уфа
10.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Уфа0 : 1Краснодар
19.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Краснодар0 : 0Уфа
11.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Уфа0 : 0Краснодар

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close