Краснодар - Уфа 17 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Уфа, которое состоится 17 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 0
|09.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 3
|01.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 0
|20.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 3
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 1
|13.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|0 : 1
|17.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 1
|10.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1
|19.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|11.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0