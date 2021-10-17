Химки - Ахмат 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ахмат, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|3 : 1
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 2
|28.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|03.10.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 2
|23.05.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 0
|28.09.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|07.05.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1
|26.10.2006
|Россия - Первый дивизион
|Тур 42
|2 : 3
|08.07.2006
|Россия - Первый дивизион
|Тур 22
|3 : 0