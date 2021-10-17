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Химки - Ахмат 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
ХимкиАхмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ахмат, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ахмат3 : 1Химки
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Химки1 : 2Ахмат
28.10.2015 Кубок России 1/8 финала Ахмат2 : 1 ДВХимки
03.10.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки1 : 2Ахмат
23.05.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат2 : 0Химки
28.09.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ахмат1 : 0Химки
07.05.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Химки0 : 1Ахмат
26.10.2006 Россия - Первый дивизион Тур 42 Ахмат2 : 3Химки
08.07.2006 Россия - Первый дивизион Тур 22 Химки3 : 0Ахмат

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