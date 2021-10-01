Удинезе - Болонья 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Болонья, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Лука Готти
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 2
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|04.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 0
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2
|30.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 34
|4 : 0