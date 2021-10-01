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Удинезе - Болонья 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
УдинезеБолонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Болонья, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
08.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Удинезе1 : 1Болонья
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Болонья2 : 2Удинезе
22.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Болонья1 : 1Удинезе
04.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе4 : 0Болонья
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 0Болонья
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе2 : 1Болонья
30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Болонья2 : 1Удинезе
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Удинезе1 : 0Болонья
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Болонья1 : 2Удинезе
30.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Болонья4 : 0Удинезе

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