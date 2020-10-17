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Марсель - Лорьян 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
МарсельЛорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лорьян, которое состоится 17 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
17.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель3 : 2Лорьян
24.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лорьян0 : 1Марсель
05.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Лорьян1 : 4Марсель
26.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель2 : 0Лорьян
12.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Лорьян1 : 1Марсель
18.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель1 : 1Лорьян
24.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель3 : 5Лорьян
02.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян1 : 1Марсель
22.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель1 : 0Лорьян
28.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 8 Лорьян0 : 2Марсель

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