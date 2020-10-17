Марсель - Лорьян 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лорьян, которое состоится 17 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 2
|24.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 4
|26.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0
|12.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
|18.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|24.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 5
|02.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|22.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|28.09.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 2