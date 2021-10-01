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Ростов - Арсенал Тула 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
РостовАрсенал Тула

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Арсенал Тула, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Черногория Миодраг Божович
История личных встреч
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Ростов1 : 0Арсенал
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Арсенал2 : 3Ростов
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов2 : 1Арсенал
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Арсенал2 : 3Ростов
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ростов0 : 0Арсенал
24.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Арсенал0 : 1Ростов
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Арсенал2 : 2Ростов
09.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов2 : 2Арсенал
06.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал1 : 0Ростов
06.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ростов4 : 1Арсенал

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