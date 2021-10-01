Ростов - Арсенал Тула 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Арсенал Тула, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Миодраг Божович
История личных встреч
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 3
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 3
|10.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 0
|24.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 1
|17.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 2
|09.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 2
|06.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|06.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|4 : 1