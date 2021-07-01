Нижний Новгород - Краснодар 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
23 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 23 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Александр Анатольевич Кержаков
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0