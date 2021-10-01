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Черноморец - Львов 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
23 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
ЧерноморецЛьвов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Львов, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Львов
Львов
Главные тренеры
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
23.02.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Львов0 : 1Черноморец
16.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Черноморец0 : 1Львов
19.04.2009 Украина - Премьер-лига Тур 24 Черноморец1 : 0Львов
27.09.2008 Украина - Премьер-лига Тур 9 Львов0 : 2Черноморец

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