Черноморец - Львов 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
23 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Львов, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Львов
Львов
Главные тренеры
|Юрий Леонтьевич Мороз
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|23.02.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|0 : 1
|16.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|0 : 1
|19.04.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 0
|27.09.2008
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2