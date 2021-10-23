Челси - Норвич 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
23 Октября 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Норвич, которое состоится 23 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|14.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 3
|17.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 1 5 : 3
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 2
|21.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 0
|04.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 0
|06.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 3
|26.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|06.10.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|4 : 1