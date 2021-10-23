Челси - Норвич 23 Октября прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Норвич, которое состоится 23 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.