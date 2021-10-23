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Челси - Норвич 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
23 Октября 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
ЧелсиНорвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Норвич, которое состоится 23 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
14.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Челси1 : 0Норвич Сити
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Норвич Сити2 : 3Челси
17.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Челси1 : 1 5 : 3Норвич Сити
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити0 : 0Челси
01.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 28 Норвич Сити1 : 2Челси
21.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 13 Челси1 : 0Норвич Сити
04.05.2014 Англия - Премьер-лига Тур 37 Челси0 : 0Норвич Сити
06.10.2013 Англия - Премьер-лига Тур 7 Норвич Сити1 : 3Челси
26.12.2012 Англия - Премьер-лига Тур 19 Норвич Сити0 : 1Челси
06.10.2012 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси4 : 1Норвич Сити

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