Енисей - Крылья Советов 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Красноярск, Россия), вместимость: 25000
27 Октября 2021, Среда. 15:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Крылья Советов, которое состоится 27 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Виктор Владимирович Тренёв
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|4 : 0
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|3 : 1
|26.02.2020
|Кубок ФНЛ
|За 11-е место
|0 : 1
|09.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|4 : 0
|27.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|15.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 33
|1 : 0
|24.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 15
|1 : 0
|03.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 30
|1 : 0
|17.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. Тур 3
|3 : 0
|11.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 14
|0 : 1