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Среда 27 октября

14:00  ru Верес - Ворскла 15:00  ru Енисей - Крылья Советов 17:00  ru Алания - Уфа 17:00  ru Мариуполь - Динамо Киев
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Енисей - Крылья Советов 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Красноярск, Россия), вместимость: 25000
27 Октября 2021, Среда. 15:00 МСК. Кубок России 2021/2022, 1/16 Финала
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия)
ЕнисейКрылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Крылья Советов, которое состоится 27 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Виктор Владимирович Тренёв
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Крылья Советов4 : 0Енисей
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Енисей3 : 1Крылья Советов
26.02.2020 Кубок ФНЛ За 11-е место Енисей0 : 1Крылья Советов
09.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Крылья Советов4 : 0Енисей
27.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Енисей1 : 0Крылья Советов
15.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 33 Крылья Советов1 : 0Енисей
24.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 15 Енисей1 : 0Крылья Советов
03.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 30 Крылья Советов1 : 0Енисей
17.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ Группа C. Тур 3 Крылья Советов3 : 0Енисей
11.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 14 Енисей0 : 1Крылья Советов

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