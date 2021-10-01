Верес - Ворскла 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
27 Октября 2021, Среда. 14:00 МСК. Кубок Украины 2021/2022, 1/8 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Ворскла, которое состоится 27 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины по футболу 2021/22, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Ворскла
Полтава
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Юрий Вильевич Максимов
История личных встреч
|14.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|05.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|0 : 0
|31.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|0 : 0
|17.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 0
|16.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 0
|26.10.2016
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1