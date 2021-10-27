Престон - Ливерпуль 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Кубок Англии 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон - Ливерпуль, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Английской лиги по футболу 2021/22, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Фрэнки Макэвой
|Юрген Клопп