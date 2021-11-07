Ренн - Лион 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
7 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лион, которое состоится 07 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Лион
Лион
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Петер Бош
История личных встреч
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 2
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 1
|02.04.2019
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 3
|29.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 1
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|11.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 2
|11.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 2
|02.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|11.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 0