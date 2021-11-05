Пасуш де Феррейра - Спортинг 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
7 Ноября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Примейра, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пасуш де Феррейра - Спортинг, которое состоится 07 ноября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Жорже Симау
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|15.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|2 : 0
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 0
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 2
|08.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 0
|26.11.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|1 : 2
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|4 : 2
|20.08.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 3