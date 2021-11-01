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Греция - Испания 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
ГрецияИспания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Испания, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Испания
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван'т Схип
Испания Луис Энрике
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 1 Испания1 : 1Греция
18.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа D. Тур 3 Греция1 : 2Испания

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