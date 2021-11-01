Греция - Испания 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Испания, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Испания
Главные тренеры
|Джон ван'т Схип
|Луис Энрике
История личных встреч
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 1
|1 : 1
|18.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа D. Тур 3
|1 : 2