Украина - Болгария 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
11 Ноября 2021, Четверг. 20:30 МСК. Товарищеский матч 2021
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Болгария, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Тварищеский матч 2021, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Болгария
Главные тренеры
|Александр Васильевич Петраков
|Ясен Петров
История личных встреч
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|0 : 1
|07.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|3 : 0