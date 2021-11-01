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Андорра - Польша 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
АндорраПольша

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Польша, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Андорра. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Польша
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 2 Польша3 : 0Андорра
02.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Польша4 : 0Андорра

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