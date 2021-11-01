Австрия - Молдова 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Молдова, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Молдавия
Главные тренеры
|Франко Фода
|Роберто Бордин
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 4
|0 : 2
|09.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. Тур 10
|0 : 1
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. Тур 5
|2 : 0
|05.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. Тур 7
|1 : 0
|09.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. Тур 2
|1 : 2