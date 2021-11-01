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Австрия - Молдова 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
АвстрияМолдова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Молдова, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Молдавия
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Италия Роберто Бордин
История личных встреч
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 4 Молдавия0 : 2Австрия
09.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 10 Молдавия0 : 1Австрия
24.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 5 Австрия2 : 0Молдавия
05.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. Тур 7 Австрия1 : 0Молдавия
09.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. Тур 2 Молдавия1 : 2Австрия

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