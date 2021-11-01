Свернуть список

Финляндия - Франция 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ФинляндияФранция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Франция, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Финляндия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Франция
Главные тренеры
Финляндия Маркку Канерва
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
07.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 6 Франция2 : 0Финляндия
11.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция0 : 2Финляндия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 12 Франция3 : 0Финляндия
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 1 Финляндия0 : 1Франция
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Финляндия — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close