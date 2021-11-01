Финляндия - Франция 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Франция, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Финляндия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Франция
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Дидье Дешам
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 6
|2 : 0
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 12
|3 : 0
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 1
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Финляндия — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.