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Чехия - Эстония 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
ШвецияЭстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Эстония, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Эстония
Главные тренеры
Чехия Ярослав Шильгавы
Швейцария Томас Хеберли
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. Тур 1 Эстония2 : 6Чехия

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