Свернуть список

Леванте - Атлетик 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
19 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
ЛевантеАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетик, которое состоится 19 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Франсиско Хавьер Перейра Мехия
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
04.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала Леванте1 : 2 ДВАтлетик Б
26.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Леванте1 : 1Атлетик Б
11.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1Леванте
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Атлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Леванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б2 : 1Леванте
03.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б3 : 2Леванте
03.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Леванте3 : 0Атлетик Б
23.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б1 : 3Леванте
10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Леванте1 : 2Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close