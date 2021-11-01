Леванте - Атлетик 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
19 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетик, которое состоится 19 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Франсиско Хавьер Перейра Мехия
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|04.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|26.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|11.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 0
|12.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 2
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|03.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 2
|03.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 0
|23.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 3
|10.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 2