Бёрнли - Кристал Пэлас 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Кристал Пэлас, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Патрик Виейра
История личных встреч
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 3
|23.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|29.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 1
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 2
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 3
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|10.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|29.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 2
|05.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.