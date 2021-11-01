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Бёрнли - Кристал Пэлас 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
БернлиКристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Кристал Пэлас, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Кристал Пэлас0 : 3Бёрнли
23.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Бёрнли1 : 0Кристал Пэлас
29.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Кристал Пэлас0 : 1Бёрнли
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Бёрнли0 : 2Кристал Пэлас
02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 3Кристал Пэлас
01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас2 : 0Бёрнли
13.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Кристал Пэлас1 : 0Бёрнли
10.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Бёрнли1 : 0Кристал Пэлас
29.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Кристал Пэлас0 : 2Бёрнли
05.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 11 Бёрнли3 : 2Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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