Норвич Сити - Саутгемптон 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Саутгемптон, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Дин Смит
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|18.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|30.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|15.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|4 : 2
|31.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|09.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|28.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Норвич Сити» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.