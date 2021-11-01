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Норвич Сити - Саутгемптон 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Норвич СитиСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Саутгемптон, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
19.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Норвич Сити0 : 3Саутгемптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Саутгемптон2 : 1Норвич Сити
18.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Саутгемптон1 : 0Норвич Сити
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити2 : 2Саутгемптон
02.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 20 Норвич Сити1 : 0Саутгемптон
30.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон3 : 0Норвич Сити
15.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон4 : 2Норвич Сити
31.08.2013 Англия - Премьер-лига Тур 3 Норвич Сити1 : 0Саутгемптон
09.03.2013 Англия - Премьер-лига Тур 29 Норвич Сити0 : 0Саутгемптон
28.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон1 : 1Норвич Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Норвич Сити» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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