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Астон Вилла - Брайтон 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Астон ВиллаБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Астон Вилла
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Астон Вилла1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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