Астон Вилла - Брайтон 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Грэм Поттер
История личных встреч
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 1
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 1
|25.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|1 : 1
|18.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.