Интер - Наполи 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
21 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Наполи, которое состоится 21 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 0
|13.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 3
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 0
|21.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 0