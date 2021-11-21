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Интер - Наполи 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
21 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
ИнтерНаполи

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Наполи, которое состоится 21 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Наполи1 : 1Интер М
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Интер М1 : 0Наполи
28.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Интер М2 : 0Наполи
13.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала Наполи1 : 1Интер М
12.02.2020 Кубок Италии 1/2 финала Интер М0 : 1Наполи
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Наполи1 : 3Интер М
19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Наполи4 : 1Интер М
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Интер М1 : 0Наполи
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Интер М0 : 0Наполи
21.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Наполи0 : 0Интер М

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