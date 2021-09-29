Янг Бойз - Аталанта 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
23 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Аталанта, которое состоится 23 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
|Давид Вагнер
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 2
|1 : 0