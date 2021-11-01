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Ливерпуль - Порту 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
ЛиверпульПорту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Порту, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
28.09.2021 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 Порту1 : 5Ливерпуль
17.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Порту1 : 4Ливерпуль
09.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Ливерпуль2 : 0Порту
06.03.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль0 : 0Порту
14.02.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Порту0 : 5Ливерпуль
28.11.2007 Лига чемпионов Группа A. Тур 5 Ливерпуль4 : 1Порту
18.09.2007 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Порту1 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Порту». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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