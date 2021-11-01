Ливерпуль - Порту 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Порту, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 2
|1 : 5
|17.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 4
|09.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 0
|06.03.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 0
|14.02.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 5
|28.11.2007
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 5
|4 : 1
|18.09.2007
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Порту». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.