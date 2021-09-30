Мидтьюлланн - Брага 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Брага, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Карлуш Карвальял
|Жоао Марио Феррейра Оливейра
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа F. Тур 2
|3 : 1