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Мидтьюлланн - Брага 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения)
МидтъюлландБрага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Брага, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Жоао Марио Феррейра Оливейра
История личных встреч
30.09.2021 Лига Европы Группа F. Тур 2 Брага3 : 1Мидтьюлланн

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