Лестер - Легия 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
25 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Легия, которое состоится 25 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер, Англия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Марек Голембевский
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа C. Тур 2
|1 : 0