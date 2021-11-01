Валенсия - Райо Вальекано 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
27 Ноября 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Райо Вальекано, которое состоится 27 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Андони Ираола
История личных встреч
|06.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|22.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
|30.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|16.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 4
|13.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 0
|05.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|03.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|28.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0