Вильярреал - Барселона 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 27 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|25.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 2
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|4 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 4
|24.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|4 : 4
|02.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 0
|09.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|5 : 1
|10.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 2
|06.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 36
|4 : 1
|08.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.