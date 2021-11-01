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Вильярреал - Барселона 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
ВильярреалБарселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 27 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Вильярреал1 : 2Барселона
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Барселона4 : 0Вильярреал
05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Вильярреал1 : 4Барселона
24.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Барселона2 : 1Вильярреал
02.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Вильярреал4 : 4Барселона
02.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 0Вильярреал
09.05.2018 Испания - Примера Тур 34 Барселона5 : 1Вильярреал
10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал0 : 2Барселона
06.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Барселона4 : 1Вильярреал
08.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал1 : 1Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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