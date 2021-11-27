Лилль - Нант 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
27 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 27 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Нант
Нант
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 2
|25.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 0
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 1
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 3
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|11.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|06.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 0
|20.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|3 : 0
|31.01.2017
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0