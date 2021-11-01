Верес - Динамо Киев 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
4 Декабря 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Динамо Киев, которое состоится 04 декабря 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Мирча Луческу
История личных встреч
|01.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|4 : 0
|22.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 6
|1 : 4
|11.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 0
|25.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|3 : 1
|23.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|0 : 0