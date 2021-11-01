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Арминия - Кёльн 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
4 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
АрминияКельн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Кёльн, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
31.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Кёльн3 : 1Арминия
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Арминия1 : 0Кёльн
09.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Кёльн5 : 1Арминия
28.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Арминия1 : 3Кёльн
27.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 22 Кёльн1 : 1Арминия
20.09.2008 Германия - Бундеслига Тур 5 Арминия2 : 0Кёльн

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