Арминия - Кёльн 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
4 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Кёльн, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 0
|09.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|5 : 1
|28.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|1 : 3
|27.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|20.09.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 0