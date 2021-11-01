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Хоффенхайм - Айнтрахт 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
4 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
ХоффенхаймАйнтрахт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
07.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Хоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Айнтрахт Ф2 : 1Хоффенхайм
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
18.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Айнтрахт Ф1 : 0Хоффенхайм
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Айнтрахт Ф3 : 2Хоффенхайм
07.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Хоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
08.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Айнтрахт Ф1 : 1Хоффенхайм
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Хоффенхайм1 : 1Айнтрахт Ф
30.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Хоффенхайм1 : 0Айнтрахт Ф
09.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф0 : 0Хоффенхайм

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