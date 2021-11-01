Хоффенхайм - Айнтрахт 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
4 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт, которое состоится 04 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|07.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 3
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|3 : 2
|07.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|08.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 1
|30.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 0
|09.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 0