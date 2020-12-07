Порту - Атлетико 7 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
7 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Атлетико, которое состоится 07 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Диего Симеоне
История личных встреч
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
|11.12.2013
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 6
|2 : 0
|01.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 2
|1 : 2
|08.12.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 6
|0 : 3
|30.09.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|2 : 0
|11.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 0
|24.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 2