Ростов - Урал 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
11 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 11 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Виталий Витальевич Кафанов
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 0
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 2
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
|17.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
|13.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|15.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|30.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ростов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.