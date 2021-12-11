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Ростов - Урал 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
11 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
РостовУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 11 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Виталий Витальевич Кафанов
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Урал1 : 1Ростов
10.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Урал1 : 0Ростов
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ростов1 : 0Урал
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов0 : 0Урал
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал2 : 2Ростов
30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов2 : 1Урал
17.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал1 : 1Ростов
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 0Урал
15.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал1 : 1Ростов
30.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал1 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ростов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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