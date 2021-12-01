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Бавария - Майнц 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
БаварияМайнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Майнц, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц2 : 1Бавария
03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Бавария5 : 2Майнц
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц1 : 3Бавария
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария6 : 1Майнц
17.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария6 : 0Майнц
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц1 : 2Бавария
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц0 : 2Бавария
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Бавария4 : 0Майнц
22.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария2 : 2Майнц
02.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Майнц1 : 3Бавария

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