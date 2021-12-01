Бавария - Майнц 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Майнц, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
|Бо Свенссон
История личных встреч
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|5 : 2
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 3
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|6 : 1
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|6 : 0
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 2
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 0
|22.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2
|02.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 3