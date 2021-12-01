Астон Вилла - Бёрнли 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
18 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 18-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бёрнли, которое состоится 18 декабря 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Шон Дайч
История личных встреч
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 2
|17.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 2
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|24.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 1
|29.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|27.10.2010
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|21.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|5 : 2
|21.11.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.