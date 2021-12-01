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Астон Вилла - Бёрнли 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
18 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 18-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Астон ВиллаБернли

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бёрнли, которое состоится 18 декабря 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Англия Шон Дайч
История личных встреч
27.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Бёрнли3 : 2Астон Вилла
17.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла0 : 0Бёрнли
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Бёрнли1 : 2Астон Вилла
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла2 : 2Бёрнли
24.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 38 Астон Вилла0 : 1Бёрнли
29.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 1Астон Вилла
27.10.2010 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла2 : 1 ДВБёрнли
21.02.2010 Англия - Премьер-лига Тур 27 Астон Вилла5 : 2Бёрнли
21.11.2009 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 1Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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