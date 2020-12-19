Фрайбург - Байер 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 декабря 2021, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Байер, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 4
|29.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 0
|07.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 0
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 0
|17.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 0
|23.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 1
|03.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1