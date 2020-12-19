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Фрайбург - Байер 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 декабря 2021, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 17-й тур
Фрайбург Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Байер, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
28.02.2021Германия - БундеслигаТур 23Байер1 : 2Фрайбург
01.11.2020Германия - БундеслигаТур 6Фрайбург2 : 4Байер
29.05.2020Германия - БундеслигаТур 29Фрайбург0 : 1Байер
23.11.2019Германия - БундеслигаТур 12Байер1 : 1Фрайбург
02.03.2019Германия - БундеслигаТур 24Байер2 : 0Фрайбург
07.10.2018Германия - БундеслигаТур 7Фрайбург0 : 0Байер
03.02.2018Германия - БундеслигаТур 21Фрайбург0 : 0Байер
17.09.2017Германия - БундеслигаТур 4Байер4 : 0Фрайбург
23.04.2017Германия - БундеслигаТур 30Фрайбург2 : 1Байер
03.12.2016Германия - БундеслигаТур 13Байер1 : 1Фрайбург

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