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Кёльн - Штутгарт 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
19 декабря 2021, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 17-й тур
Кёльн Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
27.10.2021Кубок Германии2-й раундШтутгарт0 : 2Кёльн
20.02.2021Германия - БундеслигаТур 22Кёльн0 : 1Штутгарт
23.10.2020Германия - БундеслигаТур 5Штутгарт1 : 1Кёльн
04.03.2018Германия - БундеслигаТур 25Кёльн2 : 3Штутгарт
13.10.2017Германия - БундеслигаТур 8Штутгарт2 : 1Кёльн
23.01.2016Германия - БундеслигаТур 18Кёльн1 : 3Штутгарт
16.08.2015Германия - БундеслигаТур 1Штутгарт1 : 3Кёльн
04.02.2015Германия - БундеслигаТур 19Кёльн0 : 0Штутгарт
30.08.2014Германия - БундеслигаТур 2Штутгарт0 : 2Кёльн
19.12.2012Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт2 : 1Кёльн

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