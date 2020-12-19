Кёльн - Штутгарт 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
19 декабря 2021, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|04.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 3
|13.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 1
|23.01.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|16.08.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 3
|04.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 0
|30.08.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 2
|19.12.2012
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1