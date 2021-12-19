Сампдория - Венеция 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
19 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Венеция, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Паоло Дзанетти